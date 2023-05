Calciomercato Lazio, nuovo nome per l'attacco: è uno dei bomber d'Olanda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio cerca innesti per il pacchetto offensivo. Specialmente in caso di qualificazione in Champions League, Sarri avrà bisogno di rinforzi e di pedine da inserire nelle rotazioni del suo tridente. Sono tanti i nomi che circolano in orbita Lazio negli ultimi giorni. L'ultimo è quello di Ricardo Pepi del Groningen. Il classe 2003 statunitense, in prestito dall'Augusta, ha totalizzato 12 gol e 3 assist in 26 presenze in campionato. E' quinto nella classifica marcatori dell'Eredivisie dietro a Douvikas, van Hooijdonk, Simons e Gimenez. Gioca da punta centrale ma all'occorrenza può fungere anche da esterno. La Lazio ci pensa, può diventare il colpo a sorpresa per l'estate.