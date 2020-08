DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Tre club di Serie A su Suarez"

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - Luis Suarez ha di fatto chiuso la sua esperienza a Barcellona dopo 191 presenze e 147 gol in Liga. Il Pistolero non rientra nei piani di Koeman e ora è a caccia di una nuova squadra. Come riporta SPORT.es, sito di uno dei quotidiani più vicini al mondo blaugrana, per ora l’unico club che s’è informato con convinzione per capire la fattibilità dell’affare è l’Ajax che vorrebbe riportarlo a casa, dopo averlo ceduto al Liverpool nel 2011. Secondo il portale catalano, però, anche in Italia si starebbe cominciando a muovere qualcosa con Inter, Milan e Lazio pronte a fare le loro mosse, soprattutto se il Barça dovesse concedere lo svincolo a Suarez. I biancocelesti, però, dopo il caos Silva sembrano convinti a muoversi su profili diversi, meno altisonanti e forse più funzionali al progetto tecnico di Inzaghi. Suarez resta un’ipotesi molto remota, per non dire impossibile, considerato anche il salario percepito a Barcellona (circa 16 milioni a stagione). Insomma, quella per Suarez sembra più che altro una suggestione e non una reale pista di mercato.

Comincia a muovere passi decisi il calciomercato della Lazio e lo fa prima di tutto dalla porta, dove è atteso Pepe Reina: visite mediche e aggregamento al resto della squadra per poter cominciare a lavorare da subito con i nuovi compagni ad Auronzo di Cadore. Scalzati via quindi gli altri nomi di portieri in ballo per indossare i guantoni biancocelesti dietro a Strakosha, occhi in difesa dove i preferiti rimangono sempre Kumbulla e Kim Min Jaes ma si registra anche un interesse per Lisandro Martinez e Edson Alvarez, poco più che ventenni e di proprietà dell'Ajax su cui hanno messo gli occhi diverse big europee. Per la fascia sinistra l'obiettivo numero uno si chiama Mohamed Fares e in questo senso è già stato fissato un incontro con la Spal, ma attenzione anche a Cornet del Lione, suggerito dai media francesi. In avanti si continua a lavorare per l'arrivo di Vedat Muriqi, che da parte sua ha già scelto la Lazio: c'è da vincere le resistenze economiche del Fenerbahce.

ADDII - In uscita si lavora principalmente su due biancocelesti: Bastos e Caicedo. Il difensore angolano piace in Turchia al Basaksehir, una cessione che se dovesse arrivare varrebbe 3 milioni di euro, mentre l'attaccante ecuadoriano partirà per Auronzo ma ha su di sé gli occhi di club del Qatar come Al Gharafa e Al Duhail, le cui offerte però non hanno ancora incontrato la richiesta della Lazio di almeno 6-7 milioni.

