Flaminio, novità importanti sul progetto della Lazio: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Dalla Lazio di Lotito al Comune. La palla è passata definitivamente all'amministrazione capitolina per il progetto del nuovo stadio Flaminio: integrati gli studi preliminari e consegnato il piano finanziario-economico, presto sarà avviata la conferenza dei servizi. Era il passo che ci si aspettava proprio in questo periodo dalla società biancoceleste, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Diverse novità significative a riguardo: la richiesta del patron è quella di poter utilizzare eventualmente l'impianto ancora prima della completa opera di ammodernamento, dal valore complessivo di 438,2 milioni di euro. La Lazio, così facendo, si caricherebbe di 283 milioni di mutui trentennali, con il pagamento in più tranche in base alle diverse fasi dei lavori. Gli altri 85,6 milioni arriverebbero tramite autofinanziamento, 24 da contributi pubblici e gli ultimi 45,6 servono per coprire il costo dell’Iva.

Nel caso in cui il Comune risponderà positivamente entro l'inizio del 2026, come auspicato da Lotito, entro la metà del 2029 si dovrebbe arrivare ad avere uno stadio da 50.750 posti a sedere (47.235 per i tifosi di casa). La divisione sarebbe la seguente: 13.790 per la "nuova Curva Nord" o Tribuna Nord (accesso da Corso Francia e Viale De Coubertin), 9.995 per la Tribuna Sud (accesso da Viale Tiziano), 13.320 per la Tribuna Est (accesso da Corso Francia) e 9.895 per la Tribuna Ovest (accesso da Viale Tiziano e Viale De Coubertin). L'ampliamento consentirebbe alla struttura anche di candidarsi per 'ospitare la fase finale del Campionato europeo di calcio Euro 2032', visto l'adeguamento agli standard Uefa.

L'altro aspetto importante riguarda la mobilità, con una lunga serie di interventi. Il progetto della Lazio prevede un scenario di ripartizione modale per i tifosi: il 35% arriverà con la metropolitana, il 15% con il bus, il 5% con tram/treno, il 25% in automobile, l'11% in moto, il 3% in bici, lo 0,5% in taxi, il 4% in pullman e il restante 1-2% a piedi. Siamo in un momento cruciale: in circa una settimana il Comune è chiamato a esprimersi sull'unico progetto concorrente, ovvero quello della Roma Nuoto per cui è stata avviata da una settimana la conferenza dei servizi.