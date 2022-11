FORMELLO - Lazio, Sarri in emergenza: uomini contati in attacco e in difesa…

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Immobile non ce la fa, non partirà nemmeno per Torino. Ciro aveva svolto la rifinitura con un tutore, a fine seduta si sarebbe ripresentato un versamento che ha spinto alla cautela e all’esclusione per il match con la Juventus. Felipe Anderson di nuovo falso nueve, quindi. Sulle fasce Pedro a sinistra e Cancellieri in leggero vantaggio su Romero per la maglia dalla parte opposta.

FORMELLO - Immobile con altri due allenamenti nelle gambe, Sarri col dubbione offensivo. Schierarlo o non schierarlo dall’inizio? L’ultima gara prima della sosta porta con sé tantissimi interrogativi. Appartengono a ogni reparto, a cominciare dall’attacco: durante la rifinitura Felipe Anderson ha continuato a muoversi da falso nueve nella formazione opposta a Immobile. Il brasiliano, se il bomber dovesse essere scelto dall’inizio, si risposterebbe sulla destra con Pedro dalla parte opposta. Oppure Ciro nel corso della ripresa e sulla fascia uno tra Cancellieri e Romero. Decisione da prendere last minute. Zaccagni è out per un trauma distrattivo al polpaccio.

REPARTI. A centrocampo il ballottaggio a tre è tra Vecino, Basic e Luis Alberto. Tutti e tre a disposizione, il croato ha inciso più degli altri contro il Monza, potrebbe riuscirgli il sorpasso. Vecino era stato schierato titolare, Luis Alberto non si è nemmeno riscaldato. Ma sono tutti in corsa, il Mago sicuramente più staccato. Sono certi della maglia Milinkovic e Cataldi, su di loro non ci piove. In difesa out Patric (infiammazione al ginocchio), anche Radu rischia la convocazione: il romeno ha saltato la seduta poiché influenzato. Hysaj, ieri assente, ha invece rassicurato sulla sua presenza. L’albanese si gioca il posto a destra con la tentazione Gila, stamattina testato sulla fascia. La sua velocità potrebbe fare comodo di fronte a Kostic. A sinistra ci sarà Marusic, al centro la coppia Casale-Romagnoli. Lazzari è finito ko per uno stiramento al polpaccio.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero. All.: Sarri.