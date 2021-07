Italia - Spagna, la pagelle dei quotidiani: ecco com'è stata giudicata la prova di Immobile

L'Italia vince contro la Spagna e guadagna così il pass per la finale di Wembley, da giocare con la vincente della sfida in programma oggi tra Danimarca e Inghilterra. La nazionale guidata da Roberto Mancini va in vantaggio con Chiesa ma, a dieci minuti dal triplice fischio, subisce il pareggio targato Morata. Solamente dopo i calci di rigore, e in virtù degli errori di Dani Olmo e dello stesso Morata, gli azzurri possono festeggiare. In Inghilterra va in scena un match di sofferenza. Tra i protagonisti, un Donnarumma in grande spolvero che si fa vero padrone dell'area di rigore, anche nella lotteria dei tiri dagli undici metri. Ottima anche la prova del duo di difesa Bonucci - Chiellini, mentre fatica di più rispetto al solito Marco Verratti, fatto uscire per lasciar spazio a Pessina. Chiesa è il solito bomber, mentre Jorginho non si fa intimorire dall'emozione e mette la palla in rete, dietro a Unal Simon. Sufficienza, infine, per Ciro Immobile, che gioca una sessantina di minuti per poi lasciare il campo al posto di Berardi. Di seguito, le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 7,5, Bonucci, 6,5, Chiellini 6, Emerson 6, Toloi (29' st) 5,5, Barella 5,5, Locatelli (40' st) 5,5, Jorginho 7, Verratti 6, Pessina (29' st) 6, Chiesa 7, Berardi (17' st) 6,5, Mancini 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 8, Di Lorenzo 6, Bonucci, 7, Chiellini 7, Emerson 6,5, Toloi (29' st) 5,5, Barella 5,5, Locatelli (40' st) 5,5, Jorginho 7, Verratti 5,5, Pessina (29' st) 6, Chiesa 7, Berardi (17' st) 6, Mancini 7.

