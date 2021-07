L'Argentina vola in finale, battuta la Colombia ai rigori: Correa esulta sui social - FOTO

Serata speciale per Immobile e Acerbi, ma anche per Correa. La sua Argentina, impegnata contro la Colombia nella gara valida per la semifinale di Copa America, ha battuto gli avversari dopo i calci di rigore e raggiunto il Brasile nella finale in programma sabato 10 luglio allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro. Nei tempi regolamentari, vantaggio dell'Albiceleste al 7' con Lautaro Martinez, e pareggio di Luis Diaz al 62' su suggerimento di Erdwin Cardona. Dagli undici metri, sbaglia prima De Paul, ma per la Colombia falliscono in tre: Davidson Sanchez, Yerry Mina ed Erwin Cardona. Il 'Tucu' non si è seduto neanche in panchina, ma al triplice fischio non è mancata la sua esultanza social: "In finale. Andiamo, Argentina".

L'Italia batte la Spagna e va in finale, Mancini: “Non è ancora finita”

Italia, Bonucci: "Manca solo un centimetro, non dobbiamo accontentarci"

TORNA ALLA HOMEPAGE