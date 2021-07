L'Italia batte la Spagna e va in finale, Mancini: “Non è ancora finita”

L'Italia vola in finale di Euro 2020. Dopo la vittoria ai rigori con la Spagna, il ct Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Questi sono i rigori. Partita durissima. La Spagna è una grande squadra, gioca benissimo. Noi abbiamo fatto una buona gara, non come al solito ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire".

La scelta di Luis Enrique di non mettere il centravanti?

"Ci hanno messo in difficoltà all'inizio poi abbiamo trovato le coordinate giuste e non abbiamo rischiato più di tanto. E' stata una partita durissima".

Partita vinta "all'italiana"?

"Le squadre di calcio attaccano e difendono. Abbiamo avuto occasioni per fare dei gol come loro. E' stata una partita fra due grandi squadre".

I meriti di Mancini?

"I meriti sono dei ragazzi ma non è ancora finita. Dobbiamo recuperare le forze che sono rimaste e giocarci la finale".