Italia, Bonucci: "Manca solo un centimetro, non dobbiamo accontentarci"

L'Italia è in finale. Il gruppo di Mancini ha sudato e conquistato l'atto conclusivo di Euro 2020 dopo aver battuto ai rigori la Spagna (nei tempi regolamentari il risultato è stato quello di 1-1). Ai microfoni di Rai Sport Leonardo Bonucci ha detto: "Ci sono tre giorni per recuperare, manca solo un centimetro. Non dobbiamo accontentarci. Dovremo esserci con la stessa voglia e la stessa cattiveria per riportare in Italia qualcosa che manca da 50 anni. Luis Enrique tatticamente ci ha messo in difficoltà ma abbiamo avuto la meglio".