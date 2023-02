Juve - Lazio, le pagelle dei quotidiani: quante insufficienze

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio perde all'Allianz Stadium contro la Juventus, che stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. La rete di Bremer, che sfrutta un'uscita a vuoto di Maximiano, è quella decisiva in un match caratterizzato dai ritmi bassi e dal palleggio lento. La squadra di Sarri non si dimostra in grado di reagire al gol subito, complice anche la fase difensiva totale dei bianconeri che non hanno quasi mai lasciato spazi di manovra. Una prestazione, comunque, tutt'altro che positiva della Lazio, come confermando anche i voti sui principali quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT - Maximiano 4,5; Lazzari 5, Patric 5,5, Romagnoli 6 (78' Casale s.v.), Marusic 6; Vecino 5 (59' Milinkovic 5,5), Cataldi 5,5 (74' Marcos Antonio 5,5), Luis Alberto 5,5 (74' Basic 5,5); Felipe Anderson 5, Immobile 5 (46' Pedro 5), Zaccagni 6. All.: Sarri 5

CORRIERE DELLO SPORT - Maximiano 5; Lazzari 5,5, Patric 5, Romagnoli 6 (78' Casale s.v.), Marusic 5,5; Vecino 5 (59' Milinkovic 5,5), Cataldi 6 (74' Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6,5 (74' Basic 6,5); Felipe Anderson 6, Immobile 5 (46' Pedro 5,5), Zaccagni 5,5. All.: Sarri 5,5