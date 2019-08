Lazio, Berisha: "Importante vincere oggi, ora punto alla Samp e al derby!"

Al termine dell'amichevole contro il Celta Vigo, Valon Berisha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "È stata una buona gara per tutta la squadra, era importante vincere. A Marienfeld ci siamo allenati bene. Abbiamo chiuso la preparazione al meglio, è importante per la testa: ora ci attendono due giorni di riposo. Sto bene qui, ero fuori da sei mesi, ho giocato 45 minuti con Al-Shabab e oggi 15 minuti. Per me è importante per mettere minutaggio nelle gambe, spero che questa possa essere per me una stagione positiva. La concorrenza aiuta non sono nell’allenamento, tutti vogliono giocare. Ho disputato ogni partitella a Marienfeld e per me questo è un elemento di un certo peso. Vincere in casa della Samp e poi il derby sarebbe prezioso per tutti: la squadra, la società e i tifosi".

