Lazio, c'è il rischio 'tagli' per la lista: non rischia soltanto Hysaj

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dia appena arrivato, subito in lista per il campionato. Sarà convocabile, a lasciargli il posto in lista ci penserà l'infortunato Gila. Il Corriere dello Sport ricorda che il regolamento, durante una sessione di mercato, consente variazioni in elenco prima di ogni giornata di campionato. Ma cosa succederà dal 31 agosto? A mercato chiuso, la lista diventerà definitiva sino a gennaio e Baroni, in assenza di ulteriori cessioni, dovrà compiere una scelta dolorosa. Come ampiamente pronosticato, l'indiziato numero uno rimane Hysaj, per il quale non sono arrivate offerte. Ha il contratto in scadenza 2025 e un ingaggio da 2,8 milioni. L'unica appiglio del terzino, gestito da Giuffredi (stesso agente di Zaccagni e Folorunsho), sta nel ritardo di Nuno Tavares.

GLI ALTRI NOMI - Nonostante i soliti rumors estivi, Vecino dovrebbe rimanere alla Lazio anche se il suo contratto scade nel 2025. Il suo agente, Alessandro Lucci, esclude altri tipi di scenari. L'uruguaiano è una pedina troppo importante per il centrocampo di Baroni, ma non bisogna escludere offerte last minute. C'è poi la situazione Pedro. Ha compiuto 37 anni e non è più una prima scelta: l’abbondanza di esterni (con Noslin decentrato) e il possibile arrivo di un altro trequartista restringerebbero inevitabilmente i suoi spazi. Serviranno delicatezza e riflessioni profonde.