Lazio - Celtic, le pagelle dei quotidiani: Immobile il migliore, promosso Gila

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non sbaglia l'appuntamento in Champions League contro il Celtic e si qualifica agli ottavi di finale. In due minuti, è Ciro Immobile a risolvere la sfida, che sembrava ormai destinata ad andare in archivio a reti bianche. La vittoria consente ai biancocelesti, anche soprattutto grazie al successo dell'Atletico Madrid sul Feyenoord, di qualificarsi al prossimo turno della competizione. Il capitano è il 'king' anche delle pagelle: è lui il migliore della squadra. Bocciato invece il suo vice, Castellanos, sottotono ieri sera. Lo stesso vale per Felipe Anderson. Di seguito i voti dati ai biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5; Lazzari 6,5, Patric 6,5, Gila 6,5, Marusic 6,5; Guendouzi 6,5, Rovella 5,5 (dall'79' Cataldi 6), Luis Alberto 6 (84' Kamada sv); Isaksen 7, Castellanos 5 (dal 61' Immobile 9), Felipe Anderson 5,5 (dal 61' Pedro 6).

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Gila 6,5, Marusic 6; Guendouzi 6,5, Rovella 5,5 (dall'79' Cataldi 6), Luis Alberto 6 (84' Kamada sv); Isaksen 7, Castellanos 5 (dal 61' Immobile 8), Felipe Anderson 5,5 (dal 61' Pedro 6).