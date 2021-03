Lazio - Crotone, Immobile a caccia del record di Signori: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile vuole sbloccarsi. Dopo aver ricevuto la Scarpa d'Oro, il bomber biancoceleste vuole tornare al gol. Il numero 17 non segna da quattro turni e per i capitolini sono arrivati ben 3 ko. Due anni fa erano state sette le partite di digiuno per l'attaccante che, però, vuole interrompere quello attuale già oggi stesso anche perché ha un altro record da eguagliare. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Immobile ha un primato da inseguire con la maglia della Lazio: solo Beppe Signori, nella storia biancoceleste, è riuscito a raggiungere le 15 reti per cinque campionati di fila, dal 1992 al 1997. Ciro è a quattro e in questo torneo è fermo a 14 gol da inizio febbraio. Gli manca giusto una marcatura per raggiungere l'ex numero undici e raggiungere anche i 150 centri in Serie A. Il Crotone è avvisato.