Lazio, i convocati di Sarri per la Juve: la scelta su Pellegrini e Marusic

26.10.2025 11:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
Lazio, i convocati di Sarri per la Juve: la scelta su Pellegrini e Marusic

"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 20:45). 

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; 

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; 

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino; 

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni".