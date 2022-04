Lazio, Immobile riparte da Marassi: col Genoa è una sentenza

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La delusione in Nazionale, le critiche e adesso il rush finale di stagione. Non sono stati giorni facili per Ciro Immobile ma adesso è il tempo di riaccendersi. Oggi la Lazio scende sul campo del Marassi sperando di ripetere quanto fatto col Sassuolo. L'obiettivo Europa non è del tutto tramontato ma servono prestazioni maiuscole per portare il bottino a casa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo stadio di Genova è quello in cui Immobile ha segnato, dieci anni fa, il suo primo gol in Serie A. Era esattamente il 26 agosto 2012 quando il Cagliari cadde per 2-0 e in quella stagione, Ciro si fermò a 5 reti in 33 presenze. Numeri sconvolgenti visto quanti ne ha insaccati finora: 176 reti (144 con la Lazio) trovandosi adesso al quattordicesimo posto nella classifica all time dei marcatori del campionato italiano. A Immobile gliene mancano 2 per agganciare Boniperti. Andando invece nel dettaglio, oggi Maurizio Sarri spera che Immobile possa ripetersi contro una delle sue vittime preferite: ai rossoblù ha realizzato 12 reti in 14 confronti diretti, compresa Coppa Italia. Il Genoa lo attende, e il capitano vuole rispondere presente.