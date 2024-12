Lazio, Isaksen sta crescendo: i numeri che lo certificano

RASSEGNA STAMPA - Quella di ieri è stata la sua serata, quella che molti tifosi attendevano da tempo nella speranza di poter vedere il vero Gustav Isaksen. Prima il dribbling a rientrare nel primo tempo e la conclusione che impegna Meret, poi una partita di sacrificio per aiutare Marusic contro Kvara, e nel finale l'energia per scappare via a Olivera, raccogliere il lancio preciso e con tempismo perfetto di Noslin, rientrare con il tacco mandando a vuoto il diretto marcatore e schiantare un mancino potente, e anche leggermente deviato, alle spalle di Meret, sufficiente per decidere Napoli-Lazio.

MIGLIORAMENTI - 'Gus' finalmente si è regalato la sua sera, ha segnato il suo terzo gol stagionale e in sole 20 partite ha fatto quello che l'anno scorso aveva fatto in 37. Un impatto decisamente superiore, primi segnali di una crescita che si notano anche semplicemente concentrandosi, come fa il Corriere dello Sport, al campionato. Quest'anno Isaksen in Serie A ha preso parte a 4 gol della Lazio con 2 reti e 2 assist in 15 presenze, lo stesso numero al quale aveva contribuito la scorsa stagione, ma in 28. Ma non solo. Se allarghiamo lo sguardo all'intera stagione, infatti, Isaksen ha già migliorato i numeri di un anno fa. Quest'anno l'esterno biancoceleste ha preso parte a 6 reti complessive, considerando anche l'Europa League, segnando 3 gol e servendo 3 assist, una in più rispetto all'anno scorso quando i passaggi vincenti furono invece 2 e la partecipazione complessiva alle marcature della squadra di Sarri - e poi Tudor - 'solo' 5.