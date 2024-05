Lazio, Lotito al vetriolo su Luis Alberto: "Vuole andare via? Portasse i soldi..."

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto non è sceso in campo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la Lazio. Contro il Sassuolo, il calciatore ha fatto da spettatore ricevendo striscioni e cori da parte dei tifosi biancocelesti. Il futuro dello spagnolo è tutto da scrivere. Dopo le parole post Salernitana, l'addio sembra probabile con l’Al-Duhail che spinge per portarlo in Qatar e con il Napoli sullo sfondo (i partenopei sono più una suggestione che una reale ipotesi). La Lazio ha rifiutato 11 milioni, bisogna arrivare a 15 anche perché una parte andrà al Liverpool che detiene il 25% sulla futura rivendita. Claudio Lotito ha parlato del Mago ai microfoni de Il Messaggero e non ha risparmiato qualche frecciatina. Ecco le sue parole: «Sta facendo tutto lui. Ha un contratto per altri 4 anni. Se vuole andare via, deve portare i soldi che vogliamo. Di certo non lo diamo gratis come ha paventato lui pubblicamente. Una società quotata in borsa potrebbe chiedere i danni per questo».