Lazio, Lotito frena su Luis Alberto: "Se vuole andar via, porti un club..."

Lotito non si arrende. E dopo le parole dell'agente di Luis Alberto, il presidente della Lazio getta acqua sul fuoco tra Sarri e lo spagnolo. E, soprattutto, frena le voci relative a un'imminente cessione. "Se vuole andare via, porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall'Atletico". Il messaggio del patron biancoceleste, riportato da Il Messaggero, è chiaro: l'ex Siviglia è un valore aggiunto della Lazio per Lotito, che non smette di sperare di trovare un compromesso. "Mica tutti possono avere la testa di Pedro", aggiunge, sottolineando i passi "utili" all'arrivo di un'intesa: il calciatore dovrebbe accettare le scelte del tecnico, mentre Sarri dovrebbe essere più comprensivo nei suoi confronti, anche in virtù di un carattere complicato. Il futuro rimane un'incognita. La volontà del presidente in merito al "Mago", invece, è tutt'altro che confusa.

