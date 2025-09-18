Lazio, Lotito torna a Formello: è atteso nel centro sportivo prima del derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ritorna il presidente. Ecco Lotito dopo l'assenza prolungata da Roma e da Formello. Il patron della Lazio, come riportato da Il Messaggero, sta lavorando su diversi campi per la società e ora è pronto a rimettere piede nel centro sportivo in vista del derby della Capitale. Proprio nell'ultima vittoria dei biancocelesti contro la Roma, Lotito aveva 'benedetto' Zaccagni, poi autore del gol decisivo nel gennaio del 2024. Chissà ora che non possa fare lo stesso. Intanto però rientrerà per stare vicino alla squadra di Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.