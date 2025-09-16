Lazio | Luis Alberto ritrova Milinkovic e Inzaghi: sfida dal sapore biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nostalgia, nostalgia canaglia. È probabile che le voci di Al Bano e Romina Power abbiano riecheggiato nella testa dei laziali che hanno visto i ventidue giocatori schierati in campo da Al Hilal e Al-Duhail. Sì, perche tra loro c'erano Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, due vecchie glorie biancocelesti. A definirle così sembra passata un'eternità, ma effettivamente la coppia di mezzali si è sciolta da oltre due anni ormai.

Uno contro l'altro, fa strano a dirlo e sarà sembrato strano anche a loro. Avrà fatto un po' effetto anche al tecnico dell'Al Hilal Simone Inzaghi, che i due li ha allenati proprio alla Lazio. I due club si sono sfidati nella prima giornata di AFC Champions League Elite, competizione in cui si sfidano le più importanti squadre asiatiche, e ad avere la meglio è stata la squadra di Milinkovic e Inzaghi con una vittoria per 2-1.

