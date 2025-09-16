Rambaudi spiega: "La Lazio non mi piace. Il derby? Ecco come si vince"

Parla Roberto Rambaudi. L'ex attaccante biancoceleste, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, dopo la seconda sconfitta stagionale contro il Sassuolo e prima del derby contro la Roma. "La Lazio non sta bene. Non mi sono piaciuti né in precampionato, né contro Como e Sassuolo. Temo che la vittoria con il Verona sia stata un'eccezione. Mancano elettricità, entusiasmo, idee...", ha spiegato.

E poi ha continuato: "Nella scorsa stagione la squadra esaltava, ora c'è calma piatta. Il derby? Nemmeno la Roma sta benissimo. È una gara di nervi, va interpretata al meglio: si vince di pancia. Ora aspetto che non si pensi solo alla fase difensiva. Bisogna essere propositivi, sfrontati e spavaldi".

