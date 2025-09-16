Argentina, Scaloni e l'ultima di Messi: "Emozioni che resteranno per sempre"

TUTTOmercatoWEB.com

Lionel Scaloni ha ripercorso con emozione la vittoria per 3-0 dell’Argentina contro il Venezuela, evidenziando il valore speciale di quella serata, che ha coinciso con l’ultima partita ufficiale di Lionel Messi giocata davanti al pubblico di casa. Il ct ha posto l’accento sulla gioia del fuoriclasse argentino e sull’importanza della presenza della sua famiglia:

"Abbiamo vissuto la partita come tutti, sapendo quanta emotività ci fosse, che tutti erano lì per lui e per i compagni. Le emozioni che abbiamo provato quel giorno resteranno per sempre. È stato un giorno bellissimo, soprattutto perché tutto è andato per il meglio: Messi ha potuto divertirsi segnando, e stava con la sua famiglia, che alla fine è ciò che conta davvero. È stata una giornata spettacolare che rimarrà nella memoria".