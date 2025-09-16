Roma | Dybala, l'infortunio e un futuro sempre più lontano dalla Capitale

TUTTOmercatoWEB.com

L’ennesimo infortunio di Paulo Dybala ha tanto il sapore di addio. L’argentino infatti è in scadenza di contratto con la Roma e il nuovo stop forzato getta delle ombre ingombranti sul suo futuro nella Capitale, come spiegato da Roma Today.

L'argentino contro il Torino ha rimediato il suo ennesimo stop forzato della sua avventura in giallorosso. Quasi cinquanta le partite saltate dall'ex Juventus col contratto in scadenza nel 2026 e che non sarà a disposizione di Gasperini per il derby. Non solo. niente esordio in Europa League (Nizza), niente Verona, molto difficile il Lille per Dybala.



Il nuovo infortunio pone la Roma davanti a una vecchia domanda: continuare o no con Dybala? L’argentino con l’ultimo rinnovo scattato in automatico nella scorsa stagione ha visto il suo ingaggio lievitare a 8 milioni di euro a stagione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell'articolo senza citazione è vietata.