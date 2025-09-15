Lazio - Roma, dove vedere il derby della Capitale in tv e in streaming

Tempo di derby. Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi nella prima stracittadina della stagione. Entrambe arrivano da una sconfitta di misura: all'Olimpico sarà un test importante per provare a rialzarsi immediatamente. La gara, valida per la quarta giornata di Serie A, è in programma domenica 21 settembre alle 12:30. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

