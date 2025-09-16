Roma, la ripresa verso il derby contro la Lazio: mancano Dybala e Bailey

TUTTOmercatoWEB.com

Con ogni probabilità saranno due gli assenti della Roma nel derby contro la Lazio. Si tratta di Bailey e Dybala, entrambi non presenti alla ripresa degli allenamenti della formazione di Gasperini a Trigoria. Sul campo c'erano però il direttore sportivo Frederic Massara e il Senior Advisor Claudio Ranieri, che sono voluti stare vicini alla squadra dopo il primo ko della stagione. Da oggi per i giallorossi è scattata la preparazione verso la gara contro i biancocelesti.

