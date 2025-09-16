Champions League | La Juve ci crede 'fino alla fine': pari in extremis contro il Dortmund

TUTTOmercatoWEB.com

Partita pazzesca allo Juventus Stadium. Otto gol nel secondo tempo, di cui sei nell'ultima mezz'ora. Gli uomini di Tudor acciuffano il pari nel finale grazie a Vlahovic e Kelly: i bianconeri erano sotto per 2-4 fino al 94', ma poi i due protagonisti della serata hanno regalato ai tifosi una notte memorabile che salva l'esordio stagionale in Champions League.

