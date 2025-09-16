Lazio - Roma, la frecciata di Massimo Mauro: "È già il derby della disperazione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appena cinque giorni e, allo stadio Olimpico, si alzerà il sipario sul derby della Capitale. Lazio e Roma arrivano alla sfida reduci da due ko, contro Sassuolo e Torino, e proprio sul momento delle squadre di Sarri e Gasperini si è così espresso Massimo Mauro ai microfoni de La Repubblica.

"Lazio-Roma di domenica sarà giù un derby della disperazione. Circa la Roma quando Dybala non sta bene è un peccato. Lazio? Tanti tocchetti ma poca verticalizzazione. Ha creato qualcosa Zaccagni e poco più", queste le sue parole.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.