Lazio, Sala: "Le critiche a Sarri? Sono ridicole! E chi le fa..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Cristiano Sala ha parlato dell'avvicinamento della Lazio al derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle 12.30 contro la Roma, commentando anche le critiche arrivate a Maurizio Sarri.

"Dobbiamo cercare di affidarci a Sarri, criticarlo in una stagione che ci può portare al nostro obiettivo è sbagliato. Quella della pazienza è una bella password. Spero che la tenuta nervosa sia allenata. Se litigano con i tifosi a Reggio-Emilia, figurati cosa succederebbe al derby al primo errore arbitrale. Sorrido quanto si pretende che Sarri debba cambiare tutto, sorrido davanti alle solite critiche banali. Invito ad aspettare fine gennaio prima di attaccare l'allenatore di un anno che è -1, non l'anno 0".

"Questo è un anno eroico. Le critiche stanno arrivando perché chi le fa non ha argomenti, sono critiche ridicole senza arte, né parte. Il cambio modulo? Ma non siamo nel camerino di un negozio che provi diverse taglie. Se vogliamo criticare la società va bene, lì c'è campo libero perché quello è teatro puro. Ma sulle uniche cose certe e intoccabili cosa vuoi toccare?".

