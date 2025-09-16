Lazio, De Grandis (Sky) si rivolge a Lotito: "Deve fare un passo indietro!" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla posizione di Claudio Lotito, invitandolo a fare un passo indietro e a cedere la Lazio davanti a una situazione che si è fatta ormai fin troppo ostica anche per lui.

"A Reggio ho visto una squadra incompleta che fa fatica a tirare in porta. Mi sembra il momento più buio della gestione Lotito, in questo momento la società non dà nulla. A un certo punto bisogna prendere decisioni, come dover cedere. Io non sono anti-lotitiano, la sua è la Lazio più vincente dopo quella di Cragnotti, e per certi aspetti va ringraziato, ma se a un certo punto non vedi uno spiraglio, bisogna prendere in considerazione il fatto di vendere, anche perché non c’è una prospettiva. È più facile fare un passo indietro quando ti riconoscono anche meriti, senza dover andare sempre in battaglia. Esiste un momento in cui molti presidenti hanno fatto un passo indietro, vedi Moratti con l’Inter, e lui ha scritto la storia dei nerazzurri. Ad oggi, Lotito non sta al passo dei 30.000 abbonati pieni d’amore, che vorrebbero sognare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.