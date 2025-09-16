Como, Nico Paz sicuro: "Il gol contro la Lazio è il più bello"
Dopo il pareggio contro il Genoa, il trequartista del Como Nico Paz è intervenuto ai microfoni di Dazn. Parlando del gol segnato a Sinigaglia, l'argentino l'ha paragonato a quello realizzato contro la Lazio alla prima giornata. Ecco le sue parole: "Meglio il gol con la Lazio o quello contro il Genoa? Beh meglio quello con la Lazio che abbiamo vinto".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.