Calciomercato Lazio | Un ultimo ballo in Spagna per Pedro: l'indiscrezione
CALCIOMERCATO LAZIO - Questa potrebbe non essere l'ultima stagione da professionista per Pedro, ma con ogni probabilità sarà l'ultima con l'aquila sul petto. Starà a lui la scelta, nel frattempo continua a dare il massimo, a fine stagione sceglierà cosa è meglio per lui in base a cosa gli dirà il suo corpo. Dalla Spagna riecheggia una suggestione romantica: Pedrito che ritorna in patria, nella sua Tenerife.
Oggi il club milita nella Primera Federación, la terza divisione del campionato spagnolo. Che riesca a tornare nella seconda divisione o meno, in ogni caso dalla Spagna pensano che Pedro accetterebbe di buon grado un ritorno in patria, un po' come ha fatto Santi Cazorla un'altra leggenda del calcio spagnolo, con l'Oviedo, con il quale è tornato in prima divisione.