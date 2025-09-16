Serie A, Giudice Sportivo: prima sanzione per tre giocatori della Lazio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 3ª giornata del campionato di Serie A. All’allenatore del Milan Allegri il lancio della giacca le polemiche nella sfida tra Milan e Bologna costano una giornata di squalifica e anche 10mila euro di multa “per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Un turno di squalifica anche per Jacobo Ramon, difensore del Como, espulso nel finale della gara contro il Genoa. Multe da 5.000 euro a Milan e Napoli per “avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo”.

Prima sanzione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara invece per il calciatore della Lazio Rovella, per il difensore dell’Inter Acerbi e per il portiere del Bologna Skorupski.

Prima sanzione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario invece per Adam Marusic.

Prima sanzione per comportamento non regolamentare in campo per Belahyane.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.