Parma, ufficiale il rinnovo di Valeri: i dettagli dell'accordo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma annuncia il rinnovo di una delle proprie colonne, il laterale Emanuele Valeri, grande tifoso della Lazio, in passato anche accostato in sede di calciomercato: "Parma Calcio annuncia che Emanuele Valeri ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028. Appena 40 partite dopo il suo arrivo, Emanuele ha convinto tutti, dentro e fuori dal campo, per la grande abnegazione negli allenamenti, per le performance ad alto livello in partita e per essere un leader con lo spirito gialloblu nel cuore. Un vero e proprio simbolo, un esempio per coloro che vogliono capire qual è il significato di Parma e di ciò che gli sta attorno: Emanuele ha colto in pochissimo tempo l’essenza dell’identità gialloblu, facendola propria e mettendola al servizio dei suoi giovani compagni, per aiutarli a crescere.

Non ancora 27enne, ma con 40 presenze alle spalle in gialloblu, fra Serie A Enilive e Coppa Italia, portando con sé anche 2 gol nella massima serie (realizzati contro Venezia e Lecce nel 2024/25), l’esterno è stato titolare nei primi 4 match di questo avvio di stagione (tre in Serie A Enilive e una in Coppa Italia Frecciarossa): un percorso di crescita continua che fortifica la sua leadership in gialloblu. Oggi tutto il Parma Calcio è orgoglioso che Emanuele continui a scrivere altre pagine di storia per il nostro Club e per i nostri tifosi!".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.