Lazio, Corino: "Non ci si può limitare al compitino. E su Pedro..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Gigi Corino ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio dopo la sconfitta contro il Sassuolo e in vista del derby di domenica contro la Roma.

"Sarri in passato ha dimostrato che chi non giocava bene andava in panchina. Il mercato bloccato limita un po' le scelte, a questo si aggiungono anche alcuni infortunati. Ora, però, bisogna alzare la testa e guardare al derby. E' normale che vedendo la squadra vista contro il Sassuolo ci cascano le braccia, non abbiamo una qualità eccelsa e l'unico che può darci il quid sotto quest'aspetto è Pedro. Faccio fatica a trovare un calciatore che possa tirare fuori qualcosa di imprevedibile e di imprevisto. Questa è la mia preoccupazione. Io Pedro lo metterei titolare al derby, perché dovrebbe giocare il Cancellieri visto nell'ultimo periodo. Non ci dobbiamo limitare al compitino. Il calcio ha bisogno di imprevedibilità, di uscire fuori dagli schemi. Mi sembrano tutti soldatini che si limitano a fare la richiesta in campo e non credo che Sarri voglia questo".

