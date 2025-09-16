Lazio - Roma, l'ex giallorosso Mancini: "Sfida molto equilibrata. Spero..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore giallorosso Amantino Mancini, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Roma di Gasperini e sulla sfida che la vedrà impegnata contro la Lazio domenica alle 12:30. Ecco di seguito le sue parole:

"Roma da Champions? No, per me ancora no, manca qualcosa. Ma il gioco migliorerà di partita in partita perché la squadra è ancora in fase di rodaggio. La squadra fa pochi gol, è un fatto. E l'assenza di Dybala non aiouterà nonostante Soulé sia in crescita. Con Gasp però gli attacchi hanno sempre fatto bene e anche in questo caso parlerei di questione di tempo".

Poi sul derby: "Oggi Roma e Lazio sono due squadre simili, vedo una sfida molto equilibrata. Ovviamente spero vinca la Roma".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.