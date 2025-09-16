Lazio, Provstgaard e l'elogio di un ex compagno: "Potrebbe giocare nel Real Madrid"

Oliver Provstgaard è stato uno dei migliori in questo inizio di campionato biancoceleste. Il centrale, chiamato a sostituire lo squalificato Romagnoli, si è guadagnato gli elogi di mister Sarri e soprattutto deitifosi, gran parte dei quali hanno iniziato a immaginarsi propro il danese come titolare per la difesa del futuro.

Il suo talento inizia a mettersi in mostra, ma in patria non è nulla di nuovo. Era capitano della Danimarca U21, mentre oggi è pronto al salto in prima squadra. Al Velje le sue doti erano note, in molti ne parlavano un gran bene. In particolare, le parole dell'ex compagno Raul Albentosa di qualche mese fa a The Athletic sono tornate di moda e sono state riportate in Spagna da Tyc Sports. Il difensore spagnolo ha elogiato Provstgaard a tal punto da esporsi in maniera chiara, affermando: “Potrebbe giocare nel Real Madrid”. Parole destinate solo ai predestinati, ma anche a tante meteore. Oliver deve rimanere con i piedi per terra e seguire il suo percorso.

