Lazio, l'ex allenatore di Radu: "La Dinamo prese tanti soldi. Con Lotito..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Victor Becali, ex allenatore di Stefan Radu ai tempi della Dinamo Bucarest, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanatik nella quale è tornato sul trasferimento del difensore romeno in biancoceleste, svelando alcuni dettagli. Ecco di seguito le sue parole:

"La Dinamo prese un sacco di soldi, a quel tempo, per Stefan Radu. Fu un milione in prestito e poi altri 3,5. Ho passato una serata incredibile con il presidente della Lazio, Lotito. Lavorava di più di notte, rimaneva in ufficio fino alle 3-4 del mattino. Doveva pagare l'IVA su quei soldi, circa 110.000 euro. Non li ha persi, perché ci ha anche impedito di accedere alla Commissione. Sì, ha detto: "Siete nell'Unione Europea , chi vi ha accolto nell'UE? Abbiamo tutti i tipi di nazioni in Europa, ma non abbiamo pagato l'IVA da nessuna parte!". Stava parlando a tre telefoni contemporaneamente. Lotito era un pezzo grosso!"

Poi sulle cifre di Radu: "Il contratto che aveva Radu alla Lazio? Quando ha firmato, all'inizio, circa 7-800.000 euro. Erano soldi! Alla Dinamo, se guadagnava 1.000 al mese, non aveva nemmeno i soldi per ristrutturare il suo appartamento".

