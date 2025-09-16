Arbitri, che disastro! L'AIA ne ferma due: la spiegazione di Gravina

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il cortocircuito VAR a San Siro avrà delle conseguenze. Quanto accaduto in Milan-Bologna non è andato per niente giù ai vertici arbitrali, oltre che a Massimilano Allegri. Se Matteo Marcenaro, arbitro di campo, aveva visto correttamente, le indicazioni da Lissone di Michael Fabbri - che al monitor ha mostrato il secondo contatto fra Freuler e Nkunku, regolare, e non il precedente fallo di Lucumi sull’attaccante rossonero - hanno portato il fischietto a rivedere le proprie scelte. Una situazione che porterà i due a uno stop, anche se quello di Marcenaro potrebbe essere minimo, legato al classico turnover arbitrale, mentre la bocciatura più rilevante sarebbe stata destinata a Fabbri.

Dell’accaduto ha parlato, a Radio Rai 1, anche il presidente federale Gabriele Gravina: “L'errore è piuttosto evidente, il ricorso alla tecnologia non può conoscere un ritorno al passato. Siamo sempre più proiettati al futuro: capita spesso che gli arbitri, dove non c'è la tecnologia, cerchino un supporto alle loro decisioni. Vuol dire che la tecnologia serve, basti pensare a come si è ridotto il margine di errore".

