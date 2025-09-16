Women's Cup, sarà derby in semifinale: orario e data di Lazio - Roma

Nella giornata odierna, presso lo Yacht Club Marina di Stabia, è andato in scena il sorteggio delle squadre che hanno guadagnato l’accesso alla Final Four della prima edizione della Serie A Women's Cup.

Presente anche la Lazio che sfiderà la Roma nel derby della Capitale nella sfida in programma martedì 23 settembre alle ore 20.30. L’altra semifinale sarà invece appannaggio di Juventus e Inter che scenderanno in campo mercoledì 24 settembre alle 18.30. A ospitare le sfide sarà lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

