Lazio, Radu e Lulic gli esclusi momentanei della lista: i tempi di recupero

Sono i due grandi esclusi della lista del campionato, probabilmente a molti ha fatto male e creato qualche preoccupazione non vederli in lista. Ma non c'è da disperarsi, Inzaghi si giocherà il jolly del doppio cambio a disposizione non appena torneranno in gruppo. Fuori Djavan Anderson e Vavro, dentro Radu e Lulic, è un cambio già programmato, bisognerà solo attendere qualche settimana. E infatti i tempi di recupero dei due sembrano adesso coincidere. Il difensore romeno, che con l'Inter aveva stretto i denti, si è rimediato uno stiramento fra il primo e il secondo grado, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Un mese pieno di stop per lui. Lulic, che finalmente si è rivisto a Formello otto mesi dopo l'ultima volta, sta seguendo il suo protocollo di recupero. Potrebbe essere pronto in 30-40 giorni, tutto dipende da come risponderà la caviglia. Inzaghi li aspetta a braccia aperte e non è il solo a farlo.

Lazio, ecco la lista per il campionato: clamorosa esclusione di Radu

Giudice sportivo, un turno di stop e 10 mila euro per Immobile

Clicca qui per tornare alla homepage del sito