Lazio, tentazione Taty: subito titolare contro il Bodo? Le ultime

RASSEGNA STAMPA - Il Taty tenta Baroni. Grande dubbio per Bodo: subito titolare o nel secondo tempo? Il tecnico riflette, nell'ultimo allenamento svolto a Formello ha provato l'argentino da prima punta. Ma è ancora tutto in ballo: la decisione finale arriverà alla rifinitura di oggi (ore 17:45). L'obiettivo di Castellanos in realtà era rientrare dal primo minuto nel derby, ma in Norvegia non è da escludere la grande sorpresa.

Il campo sintetico e il clima avverso potrebbero suggerire prudenza, visto che il Taty è rientrato da poco da una lesione al polpaccio. Al momento però, come sottolinea Il Corriere dello Sport, è aperto il ballottaggio con Dia per il ruolo da centravanti. Potrebbero dividersi il minutaggio con una staffetta all'intervallo o alla ripresa.

Più staccato invece Noslin, reduce da un incidente domestico e non al 100%. La decisione sull'attacco di giovedì condizionerà anche le scelte per il derby. Non si possono più correre rischi: Castellanos ha già saltato otto partite dall'infortunio contro il Napoli (15 febbraio) a quello contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Baroni dovrà pensarci bene prima di puntare su di lui.