Lazio, Udinese e Plzen: il dato aggiornato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Due vittorie da brividi in trasferta contro Milan e Viktoria Plzen hanno rilanciato la Lazio, ma ora serve vincere anche all’Olimpico. Tocca ai tifosi trascinare la squadra in due sfide cruciali: lunedì contro l’Udinese in campionato e giovedì nel ritorno di Europa League contro il Viktoria Plzen.

Due gare decisive per inseguire la Champions, tramite la classifica o sognando la finale di Bilbao. Come scrive il Corriere dello Sport, per il match europeo sono già 25mila le presenze totali, mentre per la sfida con i friulani la vendita procede più a rilento, con circa 1.000 biglietti acquistati oltre ai 29.036 abbonati.

L’obiettivo del club sarebbe quello superare le 40.000 presenze in entrambe le sfide: la Lazio ha bisogno della carica dei suoi tifosi per continuare a sognare in grande.