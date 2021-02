Musacchio, tradito dall'acqua o semplice errore tecnico? La ricostruzione

Tradito da una pozza d'acqua o semplice errore tecnico? Il retropassaggio corto di Musacchio ha spalancato le porte al gol del vantaggio di Lewandowski che ha colpito senza pietà i biancocelesti dopo soli 9 minuti. Da capire se sull'ingenuità dell'argentino abbia influito anche il campo molto bagnato dagli irrigatori nel pre partita. Sicuramente non è normale vedere la scia d'acqua ad ogni passaggio nonostante non piova da giorni. Altra cosa sicura è che l'ex Milan colpisce male il pallone, impattandolo con il tallone e non con l'interno del piede non riuscendo ad imprimere la giusta forza al passaggio indirizzato a Reina.

CAMPO BAGNATO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, alla Lazio piace quando la palla scivola sul terreno di gioco, esalta la velocità e le doti tecniche della squadra. Non sappiamo se quella di bagnare il campo sia stata un'esplicita richiesta, sappiamo però che la sfera rischia di essere frenata se si esagera con l'irrigazione. Inoltre la Lazio, con la costruzione dal basso, è consapevole dei rischi che corre e a volte può incappare in questi errori. Non è la prima volta infatti, dato che è già successo contro il Verona (gol di Tameze) e con la Fiorentina (rigore poi realizzato da Vlahovic).