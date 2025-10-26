PRIMAVERA | Juve - Lazio 1-0: Finocchiaro entra e firma il successo bianconero
La Lazio Primavera cade ancora sul campo della Juventus e non riesce a rialzarsi dopo il ko contro il Cesena. A decidere la sfida è il subentrato Gabriele Finocchiaro che, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, pesca il jolly da fuori area, realizzando la rete del definitivo 1-0. I bianconeri tornano alla vittoria e scavalcano la squadra di Punzi, che resta ferma a 10 punti.
Primavera 1| 9ª giornata
Domenica 26 ottobre 2025, ore 11:00
Juventus Training Center, Vinovo (TO)
JUVENTUS: Radu, Bamballi Gnikpingo, Keutgen (63' Vallana), Lopez (76' Durmisi), Verde, Merola (76' Repciuc), Bassino, Mazur, Grelaud (69 Contarini), Elimoghale (63' Finocchiaro), Tiozzo. A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Djahl, Bellino, Borasio. All.: Padoin.
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci (88' Iorio), Bordoni, Bordon; Ferrari (82' Canali), Munoz (69' Marinaj), Pinelli (46' Santagostino), Farcomeni, Cuzzarella; Gelli (88' Montano), Sulejmani. A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Trifelli, Pernaselci, Curzi. All.: Punzi.
Arbitro: Pizzi (sez. Bergamo)
Assistenti: Cufari - D'Ambrosio
Marcatori: Finocchiaro (65', J), Bamballi Gnikpingo (J).
Ammoniti: Bordon (L).
Espulsi: /
Recupero: 1', 5'.
SECONDO TEMPO
90+5' - Occasione Lazio ! Sulejmani prolunga di testa un calcio di punizione battuto da Farcomeni, intervento provvidenziale di Radu.
90+4' - Bamballi infastidisce Cuzzarella intento a battere una rimessa laterale. Cartelino giallo iallo anche per lui.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
88' - Ultimi due cambi nella Lazio: Iorio e Montano prendono il posto di Ciucci e Gelli.
85' - Bordon interviene in ritardo su Finocchiaro. È lui il primo ammonito della gara.
82' - Altra sostituzione tra le fila biancocelesti: fuori Ferrari, dentro Canali.
80' - Ancora Finocchiaro da fuori, Bosi vola e mette in angolo.
76' - Ultimi due cambi nella Juve: Durmisi e Repciuc entrano al posto di Lopez e Merola.
69' - Una sostituzione per parte: Punzi inserisce Marinaj al posto di Munoz, Padoin Contarini al posto di Grelaud.
65' - Juventus in vantaggio! Appena entrato in campo Finocchiaro punisce subito la Lazio. Il numero 10 bianconero si accentra sul destro e incrocia dal limite trafiggendo Bosi all'angolino.
63' - Doppio cambio per i padroni di casa: dentro Finocchiaro e Vallana, fuori Elimoghale e Keutgen.
57' - Munoz ci prova da fuori, il pallone termina di poco al lato.
51' - Palo della Juve! Keutgen lascia partire un gran destro dalla distanza al termine di una bella progressione palla al piede, il pallone scheggia il legno ed esce.
46' - Subito un cambio per la Lazio: Santagostino prende il posto di Pinelli.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.
40' - Cuzzarella dialoga con Sulejmani e arriva sul fondo, il suo cross viene respinto dal piede di Radu. Dopo un inizio di gara complicato, la Lazio c'è.
25' - Sulejmani sfiora il gol! Prima chance per la Lazio con il centravanti albanese, che dall'interno dell'area incrocia con il destro e calcia fuori sfiorando il palo.
20' - I bianconeri provano a fare la partita schiacciando la Lazio. La squadra di Punzi è in difficoltà.
19' - Merola ci prova da fuori, la sua conclusione è centrale e termina sopra la traversa.
14' - Chance Juve. Bassino stacca più alto di tutti su corner, ma non riesce a inquadrare la porta da pochi passi. Pallone alto e Lazio graziata.
8' - Proteste bianconere per un tocco di mano in area di Ferrari, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.
6' - Primo tentativo della Juve con una punizione dal limite dell'area, la conclusione viene respinta dalla barriere biancoceleste.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Juventus - Lazio, gara valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1. Dopo l'amaro ko maturato sul campo del Cesena, i ragazzi di Punzi hanno voglia di rilanciarsi contro i bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi e appena un punto sotto ai biancocelesti in classifica. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.