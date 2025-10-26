PRIMAVERA | Juve - Lazio 1-0: Finocchiaro entra e firma il successo bianconero

26.10.2025 13:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
La Lazio Primavera cade ancora sul campo della Juventus e non riesce a rialzarsi dopo il ko contro il Cesena. A decidere la sfida è il subentrato Gabriele Finocchiaro che, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, pesca il jolly da fuori area, realizzando la rete del definitivo 1-0. I bianconeri tornano alla vittoria e scavalcano la squadra di Punzi, che resta ferma a 10 punti.

Primavera 1| 9ª giornata

Domenica 26 ottobre 2025, ore 11:00

Juventus Training Center, Vinovo (TO)

JUVENTUS: Radu, Bamballi Gnikpingo, Keutgen (63' Vallana), Lopez (76' Durmisi), Verde, Merola (76' Repciuc), Bassino, Mazur, Grelaud (69 Contarini), Elimoghale (63' Finocchiaro), Tiozzo. A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Djahl, Bellino, Borasio. All.: Padoin.

LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci (88' Iorio), Bordoni, Bordon; Ferrari (82' Canali), Munoz (69' Marinaj), Pinelli (46' Santagostino), Farcomeni, Cuzzarella; Gelli (88' Montano), Sulejmani. A disp.: Pannozzo, Calvani, Milillo, Trifelli, Pernaselci, Curzi. All.: Punzi.

Arbitro: Pizzi (sez. Bergamo)
Assistenti: Cufari - D'Ambrosio

Marcatori: Finocchiaro (65', J), Bamballi Gnikpingo (J).

Ammoniti: Bordon (L).

Espulsi: /

Recupero: 1', 5'.

SECONDO TEMPO

90+5' - Occasione Lazio ! Sulejmani prolunga di testa un calcio di punizione battuto da Farcomeni, intervento provvidenziale di Radu.

90+4' - Bamballi infastidisce Cuzzarella intento a battere una rimessa laterale. Cartelino giallo iallo anche per lui.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

88' - Ultimi due cambi nella Lazio: Iorio e Montano prendono il posto di Ciucci e Gelli.

85' - Bordon interviene in ritardo su Finocchiaro. È lui il primo ammonito della gara.

82' - Altra sostituzione tra le fila biancocelesti: fuori Ferrari, dentro Canali.

80' - Ancora Finocchiaro da fuori, Bosi vola e mette in angolo.

76' - Ultimi due cambi nella Juve: Durmisi e Repciuc entrano al posto di Lopez e Merola.

69' - Una sostituzione per parte: Punzi inserisce Marinaj al posto di Munoz, Padoin Contarini al posto di Grelaud.

65' - Juventus in vantaggio! Appena entrato in campo Finocchiaro punisce subito la Lazio. Il numero 10 bianconero si accentra sul destro e incrocia dal limite trafiggendo Bosi all'angolino.

63' - Doppio cambio per i padroni di casa: dentro Finocchiaro e Vallana, fuori Elimoghale e Keutgen.

57' - Munoz ci prova da fuori, il pallone termina di poco al lato.

51' - Palo della Juve! Keutgen lascia partire un gran destro dalla distanza al termine di una bella progressione palla al piede, il pallone scheggia il legno ed esce.

46' - Subito un cambio per la Lazio: Santagostino prende il posto di Pinelli.

46' - Squadre di nuovo in campo, inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

40' - Cuzzarella dialoga con Sulejmani e arriva sul fondo, il suo cross viene respinto dal piede di Radu. Dopo un inizio di gara complicato, la Lazio c'è.

25' - Sulejmani sfiora il gol! Prima chance per la Lazio con il centravanti albanese, che dall'interno dell'area incrocia con il destro e calcia fuori sfiorando il palo.

20' - I bianconeri provano a fare la partita schiacciando la Lazio. La squadra di Punzi è in difficoltà.

19' - Merola ci prova da fuori, la sua conclusione è centrale e termina sopra la traversa.

14' - Chance Juve. Bassino stacca più alto di tutti su corner, ma non riesce a inquadrare la porta da pochi passi. Pallone alto e Lazio graziata.

8' - Proteste bianconere per un tocco di mano in area di Ferrari, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.

6' - Primo tentativo della Juve con una punizione dal limite dell'area, la conclusione viene respinta dalla barriere biancoceleste.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Juventus - Lazio, gara valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1. Dopo l'amaro ko maturato sul campo del Cesena, i ragazzi di Punzi hanno voglia di rilanciarsi contro i bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi e appena un punto sotto ai biancocelesti in classifica. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.