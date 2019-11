PRIMAVERA - Lazio - Chievo, vietato fallire: l'anteprima del match

Vietato fallire. Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato contro Sampdoria, Atalanta e Cagliari (più quella in Coppa Italia contro il Napoli), la Lazio di Menichini è chiamata a dare un segnale forte. Al Fersini arriva il Chievo, penultimo in classifica a quota due punti, ottenuti con due pareggi nelle ultime due sfide con Fiorentina e Napoli. Una partita agevole sulla carta ma che può nascondere diverse insidie. I tre punti rimangono comunque quasi un obbligo.



LAZIO - Menichini col gruppo quasi al completo, dovrà fare a meno soltanto dello squalificato Armini, fermato per tre turni dal giudice sportivo, e di Raul Moro, il cui transfer non è ancora arrivato a Formello. Il tecnico biancoceleste si affiderà per gran parte agli stessi calciatori utilizzati nei precedenti incontri. L'unico cambio per l'appunto in difesa, dove Petricca comporrà il terzetto insieme a Cipriano e Kalaj. A centrocampo torna Minala, non utilizzabile in Coppa. Partita da ex invece per Ndrecka, fresco di convocazione con l'Albania U19.



CHIEVO - Dopo l'ottima passata stagione, il Chievo è stato costretto a una rifondazione quasi totale. Molti dei talenti ammirati la scorsa stagione hanno preso altre strade. L'inizio non è stato positivo, con quattro sconfitte incassate nelle prime quattro giornate. In successione poi sono arrivati due pareggi che in parte hanno risvegliato il gruppo allenato da Mandelli. I clivensi si schiereranno in campo col solito 4-3-3, da tenere d'occhio la punta di riferimento Nabil. Il punto debole è rappresentato sicuramente dalla difesa: con 16 gol subiti infatti, il Chievo è la seconda peggior difesa del campionato alle spalle soltanto del Sassuolo, che di reti ne ha incassati 17. Da valutare se ci sarà Colley, aquistato dal Chelsea e titolare nell'ultimo match contro il Napoli. Classe 1999, e quindi fuoriquota, la società presto lo farà salire in prima squadra.



7a giornata Campionato Primavera 1

Lazio - Chievo

Sabato 2 novembre ore 14.30, Stadio Mirko Fersini di Formello

Probabili Formazioni



LAZIO (3-5-2) - Alia; Cipriano, Kalaj, Petricca; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Marocco, Franco, Bianchi, Shehu, Francucci, Kaziewicz, Bertini, Cesaroni, Shoti, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.



CHIEVO (4-3-3) - Caprile; Salvaterra, Farrim, Leggero, Enyan; Demirovic, Zuelli, Karamoko; Sperti, Nabil, Frey. A disp.: Brigantini, Munaretti, Asllani, Manconi, Metlika, Perseu, Tuzzo,Vesentini, Priore, Zanazzi. All.: Mandelli.



Arbitro: Mario Cascone (sez. di Nocera Inferiore)

Assistenti: Lorenzo Poma e Roberto Allocco.