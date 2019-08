Lazio, Cataldi e Lazzari si sfidano a COD. E Immobile li prende in giro - FT

LAZIO, IMMOBILE, CATALDI E LAZZARI ALLA PLAY - Prima di andare a letto una bella partitina alla Play ci sta tutta. Eccoli Cataldi e Lazzari sfidarsi al videogioco Call of Duty (COD), mentre Immobile li prende in giro. Già, nelle storie Instagram di Ciro si vedono i due compagni di squadra avvolti dalla sola luce della tv nella stanza buia presi dalla partita e Immobile che li riprende e scrive: “Facciamo una colletta per Lazzari e Cataldi, stanno giocando a COD del 1983”. Evidentemente è troppo per uno come Ciruzzo che di console e giochi se ne intende.

