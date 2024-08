Calciomercato Lazio | Cancellieri, il Parma c'è ma non è solo: la situazione

AGGIORNAMENTO 20.25 - Il Parma si è mosso concretamente per Matteo Cancellieri. Gli emiliani vogliono provare a chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma non sarebbero gli unici. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio sarebbe in trattativa anche con l'Empoli, squadra in cui ha militato in prestito già la scorsa stagione. Il classe 2002 è ormai certo dell'addio, ma per il momento non risulta nulla di chiuso.

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri è sempre più lontano dalla Lazio. L'esterno classe 2002, dopo una buona stagione in prestito all'Empoli, è pronto a partire di nuovo questa volta con destinazione Parma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club emiliano in queste ore avrebbe accelerato avvicinandosi notevolmente al calciatore. Le due società starebbero trattato per un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Pubblicato il 9/08 alle 20.27