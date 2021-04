Calciomercato Lazio, cercasi fantasia: due trequartisti sul taccuino di Tare

A.A.A. cercasi fantasia. La Lazio è alla ricerca di un giocatore che possa fare la differenza dalla trequarti campo in su. Oltre al nuovo interesse per Ribery della Fiorentina, sul taccuino di Igli Tare ci sono due nomi segnati da tempo. Il primo è quello di Ianis Hagi, 22enne in forza ai Glasgow Rangers con cui quest'anno ha totalizzato 7 gol e 12 assist. Il romeno è un vecchio pallino del direttore sportivo biancoceleste e ieri le parole dell'ad del Vitorul Costanza dove il giocatore è cresciuto hanno confermato l'interesse dei capitolini. L'altro nome è quello di Xherdan Shaqiri, un profilo più di esperienza che sembrerebbe essere in uscita dal Liverpool. Il suo contratto scade nel 2023 e anche in questo caso parliamo di un giocatore più volte accostato alla Lazio in passato. Lo svizzero deve ancora compiere 30 anni, il che lascia pensare che ha nelle gambe ancora qualche anno ad alti livelli.

Calciomercato Lazio, idea Ribery: il francese va in scadenza a giugno

Lazio, niente più passi falsi per la Champions: il discorso di Inzaghi alla squadra

TORNA ALLA HOME PAGE