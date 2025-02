Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Trattativa in corso per Ngonge!"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Archiviata la telenovela Casadei, ora la Lazio si è rimessa sulla strada che dovrà portarla da qui al 3 febbraio a chiudere un acquisto, rinforzando la rosa a disposizione di Marco Baroni. La società biancoceleste tra ieri e questa notte ha dovuto tirar giù un nuovo piano d'attacco che, un po' a sorpresa, l'avrebbe portata sulla strada per Cyril Ngonge del Napoli, esterno allenato da Baroni a Verona (prima dell'arrivo di Noslin) e in uscita dal club partenopeo. Molto apprezzato dalle parti di Formello, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i biancocelesti avrebbero avviato delle trattative sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Ragione per cui, spiega l'esperto di mercato, il Napoli si starebbe già guardando intorno per individuare delle alternative.

Pubblicato l'1/02