Calciomercato Lazio, il Cagliari pensa a Patric: la situazione

La finestra di calciomercato di gennaio è sempre più vicina e servirà alla Lazio non solo per rinforzare la rosa di Sarri ma anche per provare a piazzare alcuni giocatori che fino ad ora non hanno convinto. Come riportato da Alfredo Pedullà il Cagliari avrebbe sondato il terreno per Patric. I sardi lasceranno partire a gennaio Godin, ormai fuori squadra e su cui c'è un interesse anche della Lazio, e potrebbero puntare sullo spagnolo che è in scadenza di contratto con i biancocelesti. Per ora nessuna trattativa ufficiale ma non è da escludere che possano esserci sviluppi tra qualche settimana.

